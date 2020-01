Feuer-Drama im Krefelder Zoo: Affen und andere Tiere starben

Ein Feuer hat in der Neujahrsnacht im Zoo in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) das Affenhaus zerstört und mehr als 30 Tiere getötet. In den Flammen sind fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen ums Leben gekommen, sagte der Zoo-Direktor am Mittwoch. Auslöser könnte laut Polizei eine Himmelslaterne gewesen sein. Es entstand Millionenschaden.

SN/APA (dpa)/David Young Keines der im Affenhaus lebenden Tiere überlebte