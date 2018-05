Feuer im Europapark Rust gelöscht - Sieben Verletzte

Die Zahl der Verletzten beim Großbrand im Europa-Park Rust ist auf sieben gestiegen. Es handle sich durchwegs um Einsatzkräfte der Feuerwehr, die leicht verletzt wurden. "Allesamt konnten die Krankenhäuser nach einer kurzen ärztlichen Versorgung wieder verlassen", teilten die Behörden am Sonntag mit. Mittlerweile haben Beamte der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Großbrand im größten deutschen Vergnügungspark wurde Sonntagfrüh endgültig gelöscht. Die betroffenen Bereiche werden aufgeräumt, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien aber noch unklar.

Trotz des Großbrandes öffnet der Europa-Park am Sonntag wie gewohnt um 9.00 Uhr seine Tore für Besucher. Auch die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" könne wie geplant stattfinden, twitterte ein Sprecher des Parks am Sonntagvormittag. Die Themenbereiche Skandinavien und Holland stehen demnach aber vorerst nicht zur Verfügung. Der Park besteht aus 18 Themenbereichen, die europäischen Ländern zugeordnet sind - darunter auch Österreich.

Der Brand war am Samstagabend in einer Lagerhalle auf der Anlage ausgebrochen. Die Flammen griffen dann auch auf Fahrgeschäfte über. Rund 500 Kräfte von Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen. Sieben Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt. Besucher oder Mitarbeiter des Parks wurden ersten Angaben zufolge nicht verletzt.

Der an der französischen Grenze gelegene Europa-Park rechnet heuer nach eigener Auskunft mit mehr als 5,6 Millionen Besuchern, ähnlich wie im Vorjahr. Er war 1975 eröffnet worden. Der 95 Hektar große Park zählt mehr als 100 Attraktionen und Shows, auf dem Areal befinden sich auch fünf Hotels. Nach Disneyland Paris ist er der zweitgrößte Freizeitpark Europas.

(Apa/Dpa)