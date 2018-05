Feuer im Europapark Rust - Tausende in Sicherheit gebracht

Im Europapark im baden-württembergischen Rust ist am Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Wie der Freizeitpark über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brennt es bei der Attraktion "Die Piraten von Batavia". Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei stand eine Lagerhalle in Flammen. Tausende Besucher mussten in Sicherheit gebracht werden. Am späten Abend war das Feuer unter Kontrollen.

SN/APA (dpa)/Christine Gertler Großbrand im Europapark Rust