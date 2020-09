Feuer im Haus von Friedensnobelpreisträger Tutu

Beim Brand in einem Teilbereich ihres Hauses sind der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und seine Frau Leah mit dem Schrecken davon gekommen. "Das Paar erlitt keine Verletzungen und ist guter Dinge angesichts der Ereignisse, die sich gestern Morgen ereignet haben", gab ihre Stiftung am Mittwoch in einer Erklärung bekannt.

Obwohl die Brandursache offiziell noch unklar ist, gilt eine defekte Gasheizung als Auslöser des Feuers. Es hatte den Aufenthaltsraum im Haus des Paares zerstört, das in einer Seniorensiedlung bei dem Küstenort Hermanus lebt. "Wir können den Mitarbeitern der Siedlung nicht genug danken für ihr schnelles Handeln und ihre Freundlichkeit", erklärte der frühere Erzbischof und Anti-Apartheid-Kämpfer, der auch der Feuerwehr dankte. Der 88-Jährige Geistliche bekam für den Kampf gegen das rassistische Apartheid-Regime in Südafrika 1984 den Friedensnobelpreis. Nach dem Übergang zur Demokratie 1994 wurde er von Präsident Nelson Mandela zum Vorsitzenden der Wahrheits- und Versöhnungskommission bestimmt, die Verbrechen des Apartheid-Regimes aufarbeitete. Quelle: Apa/Dpa