Feuer in kubanischem Treibstofflager unter Kontrolle

Nach tagelangem Kampf gegen die Flammen ist es den Einsatzkräften in Kuba gelungen, das riesige Feuer in einem Treibstofflager im Westen des Landes unter Kontrolle zu bringen. Das teilte die Feuerwehr in Matanzas am Mittwoch mit. Der wohl größte Brand in der Geschichte Kubas war am Freitag durch einen Blitzschlag in einen Treibstofftank ausgelöst worden. Mindestens ein Mensch kam durch das Feuer ums Leben, rund 120 weitere wurden verletzt.

SN/APA/AFP/YAMIL LAGE Das Feuer in Matanzas loderte mehrere Tage: nun im Griff