Feuer in Lagerhalle zerstörte 45.000 Fässer Jim-Beam-Whiskey

Ein Feuer in einer Lagerhalle im US-Staat Kentucky hat 45.000 Fässer Whiskey der Marke Jim Beam zerstört. Der Brand sei womöglich durch einen Blitz ausgelöst worden, teilte der Spirituosenhersteller Beam Suntory am Mittwoch mit. Verletzt wurde demnach niemand. In den Lagerhallen von Jim Beam in Kentucky werden insgesamt rund 3,3 Millionen Fässer aufbewahrt.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/LUKE SHAR Rund 3,3 Millionen Fässer werden in Kentucky gelagert