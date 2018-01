Feuer in Spital in Südkorea vermutlich durch Kabelbrand

Die Brandkatastrophe in einem Krankenhaus in Südkorea mit mindestens 38 Toten ist vermutlich durch einen Kabelbrand ausgelöst worden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache liefen zwar noch, teilten die Behörden am Samstagabend mit. Derzeit deute aber alles auf defekte Stromleitungen in einer Decke im ersten Stockwerk hin.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Untersuchungen zum Brabnd in dem Spital