Feuer zerstörte historische Kirche in New York

Ein gewaltiges Feuer hat am frühen Samstag eine historische Kirche in dem New Yorker Stadtteil East Village weitgehend zerstört. Aufnahmen des TV-Senders ABC zeigten, wie Flammen das Dach der Middle Collegiate Church aus dem 19. Jahrhundert vollständig umhüllten. Der Brand war nach Angaben der New Yorker Feuerwehr gegen 5.00 Uhr im ersten Stock eines leerstehenden Gebäudes in der Nachbarschaft ausgebrochen und griff dann auf das Gotteshaus über.

"Es sieht leider sehr schlimm aus", sagte Pfarrerin Amanda Ashcraft dem Sender ABC. "Der Altar ist schwer beschädigt, unsere bemalten Tiffany-Fenster sind verloren." Fast 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie benötigten mehr als drei Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Middle Collegiate Church zählt rund 1.300 Mitglieder. Die Wurzeln der protestantischen Gemeinde reichen bis in das frühe 17. Jahrhundert zurück. Sie zählt damit zu den ältesten Amerikas. Quelle: Apa/Dpa