Eine 29-Jährige wehrte sich in Chemnitz so heftig gegen ihre Festnahme, dass der Schlüssel der Handschellen brach. Die Feuerwehr musste mit einem Bolzenschneider anrücken, um die Frau zu befreien, wie die Bundespolizei am Dienstag meldete. Eine Beamtin wurde leicht verletzt. Die 29-Jährige wurde von der Polizei wegen diverser Delikte wie Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gesucht. Die Frau wurde ins Gefängnis gebracht.

(SN, Dpa)