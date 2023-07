Feuerwehrfrau (19) starb im Kampf gegen Waldbrände in Kanada

Eine 19-jährige Feuerwehrfrau ist im Kampf gegen die Waldbrände in Kanada ums Leben gekommen. Die junge Frau wurde beim Anlegen einer Schneise im Wald "unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt", wie die kanadische Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurde von Kollegen geborgen und in ein Krankenhaus geflogen, wo sie aber ihren Verletzungen erlag. Die junge Frau ist das erste Opfer der seit Wochen andauernden Waldbrände.

