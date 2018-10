Feuerwehrmann kam bei Unwetter-Einsatz in Südtirol ums Leben

Die Unwetternacht hat in Südtirol ein Todesopfer gefordert. Ein Feuerwehrmann dürfte bei einem Einsatz im Gadertal in der Nacht auf Dienstag ums Leben gekommen sein. "Wir trauern um einen unserer Kameraden, der bei einem Unwetter-Einsatz heute Nacht leider ums Leben gekommen ist", schrieb der Landesfeuerwehrverband in einem Posting auf Facebook.

Laut der Internetplattform "stol.it" soll der Mann während des Einsatzes bei starkem Wind von einem Baum getroffen und dabei tödlich verletzt worden sein. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Quelle: APA