FFP2-Maskenpflicht: Politiker in Deutschland starten "Bart-ab-Challenge"

FFP2-Masken sitzen bei Bartträgern bekanntlich nicht immer richtig. Immer mehr Männer verabschieden sich deshalb von der Körperbehaarung im Gesicht. Aber längst nicht jeder möchte sich von seinem Bart trennen.

Seit Monaten heißt es: Erst die Maske auf, dann rein ins Geschäft. Viele Menschen tragen waschbare Alltagsmasken aus Stoff oder medizinische OP-Masken. Bislang noch nicht so weit verbreitet sind FFP2-Masken. Den größten Unterschied gibt es bei der Schutzwirkung. Alltags- und OP-Masken dienen vor allem dem Schutz anderer Menschen, FFP2-Masken bieten zusätzlich viel Selbstschutz.

FFP2-Masken sollten dicht am Gesicht anliegen

Experten zufolge sind FFP2-Masken für den Selbst- und Fremdschutz aber nur dann wirklich gut wirksam, wenn sie korrekt getragen werden. Dafür muss die Maske sehr dicht am Gesicht anliegen. "Durch eine Stoffmaske atme ich immer zumindest zum Teil hindurch, aber wenn bei einer FFP2-Maske irgendwo am Gesicht eine kleine Lücke bleibt, geht fast alle Luft dort hindurch - und mit ihr das Virus", erklärt der Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Johannes Knobloch. Für Männer gilt zudem: Kein Bart! Sonst sitzt die Maske nicht und es gibt keine Schutzwirkung.

Bart ab: Oberbürgermeister von Erlangen startet Facebook-Challenge

Der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) hat seinen Bart deshalb abrasiert. Fotos davon postete er auf Facebook und forderte ein anderes Stadtratsmitglied auf, es ihm gleich zu tun. Denn: "Geteiltes Leid ist halbes Leid", schrieb der 40-Jährige.

Der aufgeforderte Politiker rasierte daraufhin ebenfalls seinen Vollbart ab und nominierte den nächsten Bartträger aus dem Stadtrat. Die "Nürnberger Nachrichten" hatten zuerst über die Challenge berichtet, die mehrere Stadtratsmitglieder bereits angenommen haben - und die sie auch an Stadträte aus anderen Städten weiterreichten.

"Man hat so Phantombart-Schmerzen", sagte Janik am Dienstag, zwei Tage nach dem Kahlschlag. "Ich erwische mich, wie ich mehrmals am Tag dahin fasse. Insofern vermisse ich den Bart schon." Deshalb geht er im Moment davon aus, dass er sich den Bart nach der Coronakrise wieder wachsen lassen wird. Aber wer weiß, meinte Janik, vielleicht gewöhne er sich auch an die neue Bart-Freiheit.

Bartweltmeister Jürgen Burkhardt verzichtet auf Rasur

Wenn der Bart die Spannweite eines Doppelbetts hat, kann eine Schutzmaske schon mal zum Problem werden. Nicht so für Jürgen Burkhardt, den passionierten Bartträger und mehrfachen Welt- und Europameister. "Für den Alltag habe ich mir eine Maske von einer Schneiderin anfertigen lassen", sagt der 63-Jährige aus Leinfelden-Echterdingen in der Nähe von Stuttgart.

"Aber auch mit einer normalen FFP-Maske ist das eigentlich kein Problem, weil ich die langen Zwirbel an den Seiten zwischen die Gummis klemmen kann." Er habe es anfangs noch mit durchsichtigen Visieren versucht. "Aber die haben ja auch ihre Macken und sind immer beschlagen".

Wieso beeinträchtigt ein Bart die Schutzwirkung der FFP2-Maske?

FFP-Masken filtern mehr kleine Partikel als andere Masken und schützen ihre Träger besser. Allerdings erfüllt eine Bedeckung wie die FFP2-Maske dies nur, wenn sie korrekt sitzt. Spüre man einen Luftstrom am Gesicht, sitze sie nicht gut, warnt Peter Paszkiewicz vom Institut für Arbeitsschutz bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). Oft verhinderten Barthaare oder Narben den engen Sitz und beeinträchtigen die Schutzwirkung. Hier hilft nur: Rasieren oder eine andere Maskenform ausprobieren.

Welche Alternativen gibt es zur Rasur?

Neben einer Vollrasur besteht die Möglichkeit den Bart zu kürzen oder noch intensiver zu pflegen. Fest steht, eine FFP2-Maske über einem Bart getragen schützt bei weitem mehr als ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz. Eine weitere Alternative zur Rasur ist, zusätzlich zur FFP2-Maske eine Sturmhaube oder einen Schal zu tragen.





Quelle: SN/Dpa