Fieberhafte Suche nach vermisstem U-Boot vor Bali

Bei der Suche nach einem verschwundenen Militär-U-Boot mit 53 Menschen an Bord haben die indonesischen Rettungskräfte ihre Anstrengungen auf ein Radarsignal fokussiert. Am Donnerstagabend meldete das Militär, es sei ein nicht identifiziertes, stark magnetisches Objekt in einer Tiefe zwischen 50 und einhundert Metern geortet worden. Behördenangaben zufolge reichen die Sauerstoffvorräte an Bord maximal bis Samstagfrüh.

SN/APA/AFP/- Suche nach U-Boot geht weiter