Finanzielle Hilfe für Menschen in größter Not

Betroffene erhalten Bargeld, um ihre Grundbedürfnisse individuell zu stillen.

Das österreichische Rote Kreuz unterstützt die Arbeit des türkischen Roten Halbmonds im Erdbebengebiet vor allem mit finanziellen Mitteln. Bereits wenige Stunden nach dem Erdbeben im Februar sammelte die Hilfsorganisation über das digitale Netzwerk Instagram acht Millionen Euro an Spenden für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien.

Fast drei Monate nach den schweren Beben hat sich die Art der Hilfe verändert. Wurden zu Beginn noch Decken, Heizstrahler oder Zelte verteilt, erhalten besonders vulnerable Menschen, ...