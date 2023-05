"Findet Nemo" sorgt seit 20 Jahren für Clownfisch-Hype

Knopfaugen, winziger Schmollmund, Mini-Flossen und ein weißer Kragen um den knallorangen Hals - Menschen rund um den Globus haben sich vor 20 Jahren unsterblich in einen kleinen Fisch verliebt. Kein Wunder: So niedlich wie Clownfische sind nur wenige Meeresbewohner. Das wussten auch die Macher von Pixar: Als am 30. Mai 2003 der Animationsfilm "Findet Nemo" in den USA in die Kinos kam, machte er die Anemonenbewohner mit einem Schlag weltberühmt.

BILD: SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Pixar Animation Studios machten diese Fischart berühmt