Finnische Fähre in der Ostsee auf Grund gelaufen

Eine Ostsee-Fähre mit rund 280 Menschen an Bord ist vor den finnischen Aland-Inseln auf Grund gelaufen. Die Situation sei stabil, Menschen nicht in Gefahr, teilte die westfinnische Küstenwache am Sonntag auf Twitter mit. Einsatzkräfte evakuierten die "Amorella".

SN/APA (LEHTIKUVA)/NICLAS NORDLUND Rund 280 Menschen mussten evakuiert werden