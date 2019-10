Flächenbrand bei Los Angeles fast zur Hälfte eingedämmt

Die Feuerwehr in Kalifornien gewinnt langsam die Oberhand über das sogenannte Saddleridge-Feuer nahe Los Angeles. Der Waldbrand war am Montag fast zur Hälfte eingedämmt. Nach Mitteilung der Behörden konnten alle Anrainer in das Gebiet zurückkehren. Zeitweise waren Zehntausende vor den Flammen auf der Flucht.

SN/APA (AFP/Getty)/MARIO TAMA Zeitweise waren Zehntausende vor den Flammen auf der Flucht