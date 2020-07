Fleischfabrik Tönnies darf Betrieb wieder hochfahren

Die wegen massenhaften Corona-Fällen geschlossene Fleischfabrik Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück in Deutschland darf der Betrieb teilweise wieder hochfahren. Nach knapp vierwöchiger Schließung genehmigten die Behörden Tönnies, die Arbeit in der Schlachtung und Blutverarbeitung mit rund 600 Beschäftigten wieder aufzunehmen, kündigte die Stadt Rheda-Wiedenbrück am Mittwoch an.

SN/APA (dpa)/Bernd Thissen Bei Tönnies darf wieder geschlachtet werden