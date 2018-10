Florida wappnet sich für Hurrikan "Michael"

Florida rüstet sich für einen schweren Wirbelsturm. Die Meteorologen haben den Sturm "Michael" am Dienstag zu einem Hurrikan der Stufe drei von fünf heraufgestuft - mit Windgeschwindigkeiten von aktuell schon 195 Stundenkilometern. Die Menschen in den betroffenen Gebieten an der Westküste des südöstlichen Bundesstaates wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Der Sturm trifft am Mittwoch auf Land