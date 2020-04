Flüchtlinge bei Quarantäneverstoß auf Lesbos angeschossen

Weil sie offenbar die Quarantänemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie missachteten, sind auf der griechischen Insel Lesbos zwei Asylbewerber angeschossen worden. Die beiden Männer, ein Iraner und ein Afghane, hätten sich am späten Mittwochabend mit Schusswunden in der Krankenstation des Flüchtlingslagers Moria gemeldet, hieß es am Donnerstag aus Kreisen des Lagers.

SN/APA (Archiv/AFP)/LOUISA GOULIAMA Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos