Flüchtlingsboot vor libanesischer Küste gekentert

Vor der Küste des Libanon ist ein Boot mit dutzenden Flüchtlingen an Bord gekentert. "45 Menschen wurden gerettet", sagte Verkehrsminister Ali Hamieh am Samstagabend im örtlichen Rundfunk. Zudem sei die Leiche eines Kindes geborgen worden. An Bord des Bootes befanden sich demnach rund 60 Menschen.

Das Schicksal der anderen Flüchtlinge, die mit dem Boot in See gestochen waren, blieb zunächst unklar. "Die Suche geht weiter", sagte Hamieh. Das libanesische Rote Kreuz entsandte wegen des Unglücks zehn Krankenwagen zum Hafen der nordlibanesischen Stadt Tripoli. Immer wieder versuchen Flüchtlinge vom Libanon aus, mit Booten das 175 Kilometer entfernte Zypern zu erreichen, das zur EU gehört. Die meisten dieser vom Libanon über das Meer flüchtenden Menschen stammen aus dem Bürgerkriegsland Syrien, doch sind in wachsender Zahl auch Libanesen darunter. Der Libanon leidet unter einer massiven Wirtschafts- und Staatskrise.