Flughafen Newark wegen Zwischenfalls kurzzeitig geschlossen

Der internationale Flughafen Newark bei New York ist wegen eines Zwischenfalls mit einer Maschine der US-Gesellschaft United Airlines am Samstag kurzzeitig geschlossen worden. Die Maschine mit 166 Menschen an Bord kam aus Denver im Bundesstaat Colorado und kam bei der Landung in Newark teilweise von der Landebahn ab, wie die Fluglinie und die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilten.

Die Maschine hatte demnach mehrere platte Reifen. Die Passagiere konnten aus der Maschine gebracht werden, es gab einige Leichtverletzte. Bei ankommenden und abgehenden Flügen in Newark kam es zu rund einstündigen Verspätungen. Quelle: Apa/Ag.