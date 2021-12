Flugverkehr zur Vulkaninsel La Palma unterbrochen

Der Flugverkehr zur Vulkaninsel La Palma ist am Dienstag erneut eingestellt worden. Die Regionalfluglinie Binter begründete die Entscheidung mit einer zu hohen Konzentration von Vulkanasche in der Luft. Sie werde vom Wind nach Osten in Richtung des Flughafens getrieben. Die Intensität des Vulkanausbruchs in der Cumbre Vieja schwankte unterdessen stark.

SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Zu hohe Konzentration von Vulkanasche in der Luft