Flugverkehr zur Vulkaninsel La Palma zeitweise unterbrochen

Der Flugverkehr zur Vulkaninsel La Palma ist am Dienstag erneut wegen hoher Aschekonzentration in der Luft vorübergehend eingestellt worden. Erst am Nachmittag startete die erste Maschine mit Ziel Teneriffa, wie der Flughafenbetreiber Aena mitteilte. Zuvor hatte der Wind die Asche vom Vulkan in der Cumbre Vieja nach Osten in Richtung des Flughafens getrieben.

SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Zu hohe Konzentration von Vulkanasche in der Luft