Flugzeug in Bangladesch zur Notlandung gezwungen

Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat eine Passagiermaschine in Bangladesch am Sonntag zur Notlandung gezwungen. Wie der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Nayeem Hasan, mitteilte, sind alle rund 150 Insassen der Maschine der nationalen Fluggesellschaft Biman in Sicherheit.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Es handelte sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Biman