Flugzeug mit 71 Menschen an Bord bei Moskau abgestürzt - alle tot

Beim Absturz eines russischen Passagierflugzeugs in der Nähe von Moskau sind alle 71 Insassen ums Leben gekommen. Das bestätigte am Sonntagnachmittag auch die Luftverkehrsbehörde in Moskau. Die Maschine vom Typ An-148 der Fluggesellschaft Saratow Airlines war vier Minuten nach dem Start vom Hauptstadt-Flughafen Domodedowo vom Radar verschwunden, teilte der Zivilschutz laut Agentur Tass mit.

SN/AP SN/AP Trümmerhaufen – das blieb von der Antonov. SN/AP SN/AFP Ein Flugzeug des Typs An-148 (Symbolbild) ist abgestürzt.