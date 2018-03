Flugzeugabsturz bei Landung in Kathmandu

Bei einem Flugzeugunglück auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind am Montag mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. 23 Menschen wurden verletzt. Die Passagiermaschine der Fluggesellschaft US-Bangla stürzte nach Behördenangaben beim Landeanflug kurz vor dem Flughafen von Kathmandu ab und ging in Flammen auf. Die Maschine mit rund 70 Menschen an Bord kam aus Bangladesch.

SN/APA (AFP)/SAROJ BASNET Unglück ereignete sich in der Nähe von Kathmandu SN/AP Unglück ereignete sich in der Nähe von Kathmandu