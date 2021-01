Flugzeugabsturz in Indonesien - Suche nach Cockpit-Rekorder

Vier Tage nach dem Flugzeugabsturz vor der Insel Java haben Taucher am Mittwoch die Suche nach dem Stimmenrekorder der Boeing fortgesetzt. Am Dienstag war der Flugdatenschreiber geborgen worden. Beide Geräte können den Behörden helfen, die Unglücksursache zu klären. Die Boeing 737-500 der lokalen Sriwijaya Air war am Samstag nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt. Sie war unterwegs nach Pontianak auf Borneo. Vermutlich sind alle 62 Insassen ums Leben gekommen.

SN/APA (AFP)/AZWAR IPANK Taucher im Einsatz nach dem Flugzeugzunglück vor Java