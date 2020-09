Fluss Tiber soll zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden

Der Fluss Tiber in Rom soll zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden. Die italienische Hauptstadt will eine Kandidatur einreichen, teilte am Donnerstag die Tourismusbeauftragte der Region Latium, Lorenza Bonaccorsi, mit. Am 4. Oktober findet ein "Tiber-Tag" statt, an dem Roms Fluss mit zahlreichen Events gefeiert wird. "Der Fluss Tiber ist die Wiege der westlichen Zivilisation", sagte Bonaccorsi bei einer Pressekonferenz in Rom.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Berühmt und schmutzig: Der Tiber