Zehnjährige floh allein vor dem Krieg in der Ukraine

Bis nach Australien reiste Victoria zu einer Freundin der Familie. Dabei fragte sie die Stewardessen nur: "Darf ich im Flugzeug schlafen?"

In Medieninterviews wird sie nur "Victoria" genannt, den vollen Namen will die Familie aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlichen. Gut 15.000 Kilometer und drei Flüge musste sie überbrücken, um nach dem Grenzübertritt von Ungarn über Dubai bis nach Brisbane zu kommen. Die Zehnjährige hatte nur eine kleine Tasche mit ein paar Habseligkeiten dabei, darunter eine ukrainische Flagge, die sie jetzt stolz an ihrer Schlafzimmerwand hängen hat.

"Zu Hause musste sie teilweise bis zu sechs Stunden in einem Bunker sitzen, um ...