Forscher beschrieben drei Haupttreiber für Corona-Pandemie

US-Forscher haben im Fachblatt "Science" drei Haupttreiber der Coronapandemie beschrieben: In dem Überblicksartikel betont das Team um die Epidemiologin Elizabeth Lee von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, dass ein Großteil der Sars-CoV-2-Infektionen vermutlich auf Haushalte entfällt. Die Autoren verweisen auf mehrere Studien, denen zufolge 46 bis 66 Prozent der Ansteckungen haushaltsbasiert seien.

Sogenannte Superspreading-Events beschleunigten die Ausbreitung