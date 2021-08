Forstleute retteten in Norditalien Bären-Junges von Baum

Ein Bären-Junges ist in Norditalien in einer heiklen Aktion von einem Baum gerettet worden. Die Operation sei besonders anspruchsvoll gewesen, weil die Mutter mit einem weiteren Bären-Kind in unmittelbarer Nähe gewesen sei, teilte der Forstkorps der Provinz Trient mit. Das Jungtier war in einem Tal im Trentino zwischen zwei Bäumen eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien.

SN/APA/dpa (Symbolbild)/A3750 Andre Im Trentino leben relativ viele Braunbären