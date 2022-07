Fortschritte bei Bekämpfung des Waldbrands in Kalifornien

Bei der Bekämpfung des verheerenden Waldbrands im US-Staat Kalifornien haben die rund 3.000 Feuerwehrleute und 24 Löschhubschrauber am Dienstag Fortschritte erzielt. Mehr als ein Viertel des Brandes in der Nähe des Yosemite-Nationalparks sei eingedämmt worden, sagte Feuerwehrsprecher Jonathan Pierce AFP. Die Flammen näherten sich Gebieten, die bereits von den Waldbränden der vergangenen Jahre verwüstet worden waren, was die Eindämmung weiter erleichtern könnte.

SN/APA/AFP/DAVID MCNEW Rund 3.000 Feuerwehrleute im Einsatz