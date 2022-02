Fortschritte bei Rettung von fünfjährigem Rayan aus Brunnen in Marokko

Nach dem Sturz eines Fünfjährigen in einen tiefen Brunnen in Marokko dringen die Retter nur langsam zu dem Kind vor. Es habe in der Nacht aber wichtige Fortschritte auf den letzten Metern der Rettungsaktion gegeben, meldete die staatliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP am Samstag. Helfer graben seit Freitagabend in rund 32 Metern Tiefe einen horizontalen Tunnel, um Rayan über ein eigens parallel zum Brunnen gegrabenes Loch zu erreichen.

SN/APA/AFP/FADEL SENNA Gesteinsbrocken verlegten den Weg