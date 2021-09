Fortschritte im Kampf gegen Waldbrand in Spanien

Ein heftiger Brand an der Costa del Sol im Süden Spaniens hat bereits rund 7.800 Hektar Wald zerstört - eine Fläche, die fast 11.000 Fußballfeldern entspricht. Erstmals seit Ausbruch des Feuers am vergangenen Mittwoch mache man bei der Bekämpfung der Flammen nun aber deutliche Fortschritte, erklärte am Montag der Innenminister der Region Andalusien, Elías Bendodo. Laut den Behörden wurde am Montag bei den Einsatzkräften deutlich aufgestockt.

SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Die Brände hinterließen eine Schneise der Verwüstung