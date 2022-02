Frachter mit rund 4.000 Autos im Atlantik brennt weiter

Der Brand auf einem riesigen mit Autos beladenen Frachter im Atlantik war am Samstag weiterhin außer Kontrolle. Das riesige Schiff "Felicity Ace" trieb mit rund 4.000 Autos der VW-Gruppe, zu der auch Porsche, Audi, Bentley und Lamborghini gehören, weiter brennend auf dem Ozean. Die portugiesische Luftwaffe hatte die 22 Mann Besatzung schon bald nach Ausbruch des Feuers am Mittwoch in Sicherheit gebracht.

SN/APA/Forca Aerea Portuguesa/HANDO Löschmöglichkeit noch unklar