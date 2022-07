Frachtflugzeug im Nordosten Griechenlands abgestürzt

In der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala ist Samstagabend ein Frachtflugzeug mit acht Menschen an Bord abgestürzt. Laut dem Staatsfernsehen ERT handelte es sich um eine Antonov An-12 einer ukrainischen Gesellschaft, die auf dem Weg von Serbien nach Jordanien war. Der Pilot hatte wegen eines Triebwerksproblems um die Notlandung gebeten. Was das Flugzeug geladen hatte war vorerst unklar, die Feuerwehr behandelte die Fracht als giftiges "gefährliches Material".

Die Anwohner nahe der Absturzstelle wurden aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Journalisten und Zuschauer wurden angehalten, die Gegend zu verlassen. Der griechische Staatssender ERT zeigte in der Nacht auf Sonntag Bilder der brennenden Absturzstelle. Die Feuerwehrleute hatten sich zurückgezogen, Spezialkräfte in Schutzanzügen rückten an. Zwei Feuerwehrleute seien mit Atemwegsproblemen ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete ein Helfer. Es werde vermutet, dass die Maschine giftiges Material an Bord hatte - zunächst war die Rede von Munition.

Das Frachtflugzeug war am Samstagabend kurz vor 23 Uhr (Ortszeit) nahe dem Dorf Paleochori abgestürzt. Der Pilot hatte Triebwerksprobleme gemeldet und eine Notlandung in Kavala beantragt. Die Crew schaffte es jedoch nicht mehr dorthin. Videos zeigten das Flugzeug schon in der Luft in Flammen. Direkt nach dem Absturz waren laut Augenzeugen starke Explosionen zu hören. Die Maschine war auf dem Weg vom serbischen Nis nach Amman in Jordanien.