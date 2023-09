Frankreich begrüßt britisches Königspaar zu Staatsbesuch

Mit einer feierlichen Empfangszeremonie und militärischen Ehren ist das britische Königspaar zum Staatsbesuch in Frankreich begrüßt worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing Charles III. und Camilla am Mittwoch am Pariser Triumphbogen, britische und französische Flieger zeichneten die Landesfarben der Nachbarstaaten in den Pariser Himmel. Nach der Zeremonie fuhren Charles und Macron im offenen Wagen über die Prachtmeile Champs-Élysées und grüßten die Zuschauer.

BILD: SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Empfang am Pariser Flughafen Orly