Frankreich: HIV-Positive dürfen bald Soldaten werden

HIV-positive Menschen sollen künftig in Frankreich auch Soldaten werden können. Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu kündigte am Montag im Fernsehsender France 2 an, die Eignungskriterien für den Eintritt in die Streitkräfte zu überarbeiten. Sobald der entsprechende Erlass veröffentlicht sei, werde die Infektion mit dem HI-Virus in der Armee, in der Gendarmerie und der Feuerwehr von Paris und Marseille kein grundsätzliches Ausschlusskriterium mehr sein.

BILD: SN/APA/AFP/SYLVAIN THOMAS Infektion soll kein grundsätzliches Ausschlusskriterium mehr sein