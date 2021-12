Frankreich schließt für vier Wochen alle Discos

Im Kampf gegen die in Frankreich grassierende fünfte Corona-Welle hat die Regierung die Schließung der Diskotheken angeordnet. Die Maßnahme solle von Freitag an vier Wochen lang gelten, sagte Premierminister Jean Castex am Montagabend bei einer Pressekonferenz. Betroffen sind laut Wirtschaftsministerium 1.200 Discos. Sie sollen vom Staat Unterstützung erhalten. An Volksschulen soll zudem die Maskenpflicht ausgeweitet werden, Home-Office soll stärker forciert werden.

SN/APA/POOL/THOMAS SAMSON Castex will Lockdown verhindern