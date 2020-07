Frankreich setzt auf Masken im Kampf gegen 2. Coronawelle

Frankreich führt ab Montag eine weitgehende Maskenpflicht ein, um eine zweite Virus-Welle zu verhindern. In Geschäften und Banken sowie auf öffentlichen Plätzen und überdachten Märkten müssten ab dem 20. Juli Masken getragen werden, twittert Gesundheitsminister Olivier Veran am Samstag. Derzeit breitet sich das Virus in Frankreich wieder vermehrt aus.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Ab Montag gilt eine weitgehende Maskenpflicht