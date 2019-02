Frankreich verfolgte mangelndes Rindfleisch aus Polen zurück

Nach der Einfuhr von mutmaßlich mangelhaftem Rindfleisch aus Polen haben die französischen Behörden nach eigenen Angaben die gesamte Lieferung zurückverfolgen können. "Die verbliebenen 145 Kilogramm wurden identifiziert in Fleisch, das von Großhändlern, Fleischereien oder Restaurants vermarktet wurde", teilte das Landwirtschaftsministerium in Paris am Samstag mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Österreich dürfte nicht betroffen sein