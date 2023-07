Frankreich will mit Feuerwerksverbot neue Unruhen verhindern

Angesichts der jüngsten Krawalle will Frankreich mit einem landesweiten Feuerwerksverbot ein Wiederaufflammen der Unruhen am Nationalfeiertag am 14. Juli verhindern. Das am Sonntag verfügte Verbot verbietet bis zum 15. Juli den Verkauf sowie das Mitführen und Transportieren von Feuerwerkskörpern. Davon ausgenommen sind die Organisatoren von professionellen Feuerwerken, wie sie traditionell am Nationalfeiertag in vielen französischen Städten organisiert werden.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/BERTRAND GUAY Premierministerin Élisabeth Borne sorgt sich um die Sicherheit