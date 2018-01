Frankreichs Regierung kündigt Tempo 80 auf Landstraßen an

Trotz Kritik setzt Frankreich das Tempolimit für Landstraßen von 90 auf 80 km/h herab. Die neue Regel tritt am 1. Juli in Kraft, kündigte Premierminister Edouard Philippe am Dienstag nach einem Ministertreffen in Paris an. Die Regierung will damit die Zahl der Unfallopfer senken. Es geht um Straßen, bei denen es zwischen den beiden Fahrtrichtungen keine trennenden Elemente wie Leitplanken gibt.

SN/APA (AFP)/BENOIT TESSIER Philippe will damit Unfallopfer verringern