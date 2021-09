Frankreichs Trauma - Prozess um Anschläge beginnt in Paris

Es waren die schwersten Anschläge in der Geschichte Frankreichs: Islamisten töteten vor fünf Jahren in Paris 130 Menschen. Am 8. September startet der Jahrhundertprozess. Der mutmaßliche Haupttäter und 19 weitere Personen müssen sich verantworten. Es gibt 1765 Nebenkläger.

SN/AFP Nach den Anschlägen im November 2015: Soldaten vor dem Eiffelturm in Paris, der in den Nationalfarben Frankreichs beleuchtet ist.