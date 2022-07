Frankreichs Urlaubsverkehr bringt über 800 Kilometer Stau

Der Urlaubsverkehr hat am Samstag in Frankreich zu Gedränge vor allem auf Autobahnen in Richtung Mittelmeer und Atlantikküste geführt. Um die Mittagszeit stauten sich die Autos landesweit auf mehr als 800 Kilometern, wie die zuständige Behörde auf ihrer Webseite bekannt gab. Auf der Autobahn 7 über das Rhônetal nach Süden mussten Autofahrer nach Angaben des Betreibers Vinci für die Fahrt von Lyon nach Orange statt rund 90 Minuten zeitweise mehr als fünf Stunden einplanen.

SN/APA/AFP/PASCAL PAVANI Kein Vorankommen in Richtung Mittelmeer