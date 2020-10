Französische Gastwirte mit Kochtöpfen-Protest auf der Straße

Nach der Corona-bedingten Schließung von Restaurants und Bars in Marseille haben Gastwirte in ganz Frankreich lautstark mit ihren Kochtöpfen protestiert. Aufgerufen zu der Straßenaktion hatte der bekannte Sternekoch Philippe Etchebest aus Bordeaux, wie französische Medien am Freitag berichteten. Sein Motto laute: "Lärm machen, um nicht in Stille zu sterben".

SN/APA (AFP)/NICOLAS TUCAT Protestzug von Gastwirten in Marseille