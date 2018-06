Franzose zu Pazifik-Durchschwimmung gestartet

Nächster Stopp San Francisco: Der Franzose Benoit Lecomte hat am Dienstag in Japan sein knapp 9.000 Kilometer langes Schwimm-Abenteuer durch den Pazifik angetreten. Im Neoprenanzug und mit Schnorchel und Flossen begab sich der 51-jährige Architekt an einem kleinen Strand in Choshi im Osten Japans ins ruhige Wasser.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Der Start erfolgte in Begleitung seiner Kinder