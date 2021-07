Franzosen protestieren gegen Impfpflicht im Gesundheitswesen

In Frankreich sind am Samstag erneut zahlreiche Gegner der geplanten Impfpflicht für das Gesundheitspersonal auf die Straße gegangen. In Paris und Toulouse versammelten sich am Nachmittag bereits hunderte Demonstranten. Proteste waren im Laufe des Tages unter anderem für Lyon, Straßburg, Lille und Marseille angekündigt. Nach Behördenangaben wurden landesweit mehr als hunderttausend Demonstranten erwartet.

SN/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY Impfkritiker und Impfskeptiker verschaffen sich in Frankreich Gehör