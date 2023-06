Frau badete im Trevi-Brunnen und schlug Polizisten

Frau wurde festgenommen. Vor zwei Wochen schütteten Mitglieder der italienischen Klimaschutz-Gruppe "Ultima Generazione" (Letzte Generation) eine schwarze Flüssigkeit aus verdünnter Pflanzenkohle in den Brunnen.

Eine Frau ist am Samstagabend in das Becken des Trevi-Brunnens in Rom eingestiegen. Als ein Polizist sie aufrief, den Brunnen zu verlassen, ging sie auf den Sicherheitsbeamten los und ohrfeigte ihn. Als die Frau aus dem Brunnen geholt wurde, rastete sie aus und verpasste einem weiblichen Sicherheitsbeamten einen Tritt. Die Polizistin fiel zu Boden. Die Szene wurde von mehreren Personen gefilmt und die Bilder landeten im Internet. Die Frau wurde wegen Widerstand gegen die Polizei festgenommen.

Brunnen wird immer wieder zur Selbstdarstellung genutzt

Der Brunnen, der auch durch das nächtliche Bad von Anita Ekberg im Filmklassiker "La Dolce Vita" weltbekannt wurde, wird immer wieder zur Selbstdarstellung benutzt. Mit hohen Geldstrafen versucht die Stadt, die Attraktion vor Badenden zu schützen. Mit drei Millionen Besuchern pro Jahr zählt der Brunnen zu den beliebtesten Monumenten der Welt.

Vor zwei Wochen hatten Mitglieder der italienischen Klimaschutz-Gruppe "Ultima Generazione" (Letzte Generation) eine schwarze Flüssigkeit aus verdünnter Pflanzenkohle in den Trevi-Brunnen geschüttet. Die Gruppe von etwa zehn Personen betrat das Becken des weltberühmten Brunnens und hielt ein Transparent mit der Aufschrift "Wir werden nicht für fossile Brennstoffe zahlen" - eine Anspielung auf die Kampagne zur Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe. "Unser Land stirbt", riefen die Aktivisten, die von Touristen und Passanten beleidigt und beschimpft wurden, bevor die örtliche Polizei eingriff.